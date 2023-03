Deutsche Fans unerwünscht: Napoli und Juventus erteilen Verbote

Die Fans von Eintracht Frankfurt dürfen im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei SSC Napoli am 15. März nicht ins Stadion. Das italienische Innenministerium will eine an den Verein gerichtete Verfügung erlassen, wonach dieser keine Eintrittskarten an Frankfurter Anhänger verkaufen darf. Der Grund: Am Rande des Hinspiels am 21. Februar in Frankfurt war es zu tätlichen Angriffen auf italienische Fans gekommen.

Nach Angaben von Frankfurt soll das Verbot auch das offizielle Gastkontingent über insgesamt 2.700 Karten, davon 2.400 im Gästesektor, umfassen, welches dem Verein nach dem UEFA-Reglement zustünde.