Schlitzohr Neymar verfolgt der Fluch der Geburtstagsfeier

2015: Neymar holt sich im Spiel von Barcelona gegen Granada die fünfte Gelbe Karte ab und ist am 8. März gegen Granada gesperrt. Am 14. März ist er wieder zurück aus Brasilien.

2016: Dieses Mal holt er sich die fünfte Gelbe am 3. März gegen Rayo Vallecano ab und ist am 6. März gegen Eibar gesperrt. Coach Luis Enrique erlaubt den Ausflug nach Brasilien, am 12. März gegen Getafe erzielt Neymar zwei Treffer.

2017: Nach dem überragenden Spiel am 8. März in der Champions League, in dem Barcelona nach einem 0:4 im Hinspiel Paris mit 6:1 abfertigt, bekommt Neymar muskuläre Probleme. Am 12. März kann er also nicht gegen La Coruna spielen. Am 19. März gegen Valencia ist er wieder topfit. Zwischendurch wurde Raffaela 21.