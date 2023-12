Fans räumen Fußballplatz - in Linz kann heute gespielt werden

Am Sonntag soll der Ball jedoch wieder rollen - sogar auf grünem Rasen.

In Linz arbeiteten 70 Helfer seit 7 Uhr in der Früh, um den Rasen vom Schnee zu befreien. Die Mission gelang - das Spiel von Blau-Weiß Linz gegen Sturm Graz sollte pünktlich um 14.30 angepfiffen werden. Den freiwilligen Helfern dankte der Verein via Social Media.