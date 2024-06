Serbischer Verband drohte mit Rückzug des Nationalteams von der EM

Kroatische und albanische Anhänger waren im Duell der beiden Nationen am Mittwoch (2:2) laut Medienberichten durch Fangesänge aufgefallen, in denen u.a. zum Töten von Serben aufgerufen wird.

"Was passiert ist, ist skandalös. Wir haben Sanktionen von der UEFA fordern, auch wenn das bedeutet, das Turnier nicht fortzusetzen", sagte Surbatovic im serbischen Sender RTS. Serbien hat das Auftaktspiel in Gruppe C gegen England mit 0:1 verloren. Das zweite Spiel war am (heutigen) Donnerstag gegen Slowenien angesetzt.