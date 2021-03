Fanforscher über Corona-Krise: "Fußball hat an Bedeutung verloren"

Andererseits hat das letzte Jahr auch gezeigt, dass der Fußball nicht umzubringen ist. Restaurants, Geschäfte und Schulen waren wegen Corona geschlossen, der Ball ist aber immer weitergerollt.

Der Profifußball ist in dieser Pandemie definitiv bevorzugt behandelt worden – auf jeden Fall in Deutschland. Auch Gastronomen, Fitnessstudios oder Sportvereine, die sich an die Breite der Menschen richten, haben ganz hervorragende Hygienekonzepte. Die mussten aber schließen, während die Bundesligaspiele weiter stattfinden durften.

Wie wird das Ihrer Ansicht nach in der Öffentlichkeit aufgenommen?

Für all jene, die sich nur unterhalten lassen wollten, war das sicher okay. Aber für viele andere wurde dadurch eine Grenze aufgezeigt. Es wurde deutlich eine Differenz sichtbar zwischen denen da oben in der Blase Profifußball und uns unten in der Basis des Amateurfußballs. Das kann dazu führen, dass die Entfremdung zwischen der Basis und dem Profifußball noch größer wird. Nehmen wir zum Beispiel gerade jetzt die Champions League der Männer.