Fand die Admira den idealen Zeitpunkt für den Trainerwechsel?

Für den Vorletzten steht am Sonntag das Duell bei Schlusslicht WSG Tirol an, bevor in der letzten Runde des Grunddurchganges Altach in die Südstadt kommt. Spiele gegen Konkurrenten im Abstiegskampf, die von vielen als sehr wichtig eingeschätzt werden. Doch sind sie das?

Der neue Trainer schränkt vor seinem Debüt in Innsbruck ein: „Ich will jetzt nicht sagen, dass es das wichtigste Spiel ist.“ Die Admira trifft in der Qualifikationsrunde noch je zweimal auf die Tiroler und die Vorarlberger. Weil auch die Punkte nach dem Grunddurchgang halbiert werden, fällt die Entscheidung im Abstiegskampf erst in diesen Spielen.