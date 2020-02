Ein WM-Dritter wird neuer Trainer bei der Admira

Als Trainer betreute Soldo zunächst ein halbes Jahr Dinamo Zagreb, gewann 2008 das kroatische Double. Danach wurde er als Nachfolger von Christoph Daum Trainer beim 1. FC Köln. In seiner ersten Saison belegte er mit Köln Platz 13 in der deutschen Bundesliga, wurde aber nach einem schlechten Saisonstart in die Saison 2010/'11 im Oktober entlassen. Danach arbeitete er nur mehr in China bei Shandong Luneng Taishan - als Co-Trainer von Felix Magath, der seit einem guten Monat Fußballchef bei Admira-Hauptsponsor Flyeralarm ist.

Für Soldo, der in Zagreb ein Restaurant besitzt, ist es übrigens der zweite Anlauf bei der Admira. Im Sommer 1993 war er, drei Jahre bevor er nach Stuttgart gewechselt ist, in der Südstadt zum Probetraining. Obwohl Soldo sowohl in den Trainingseinheiten als auch in einem Testspiel gegen Schalgiris Wilnius durchaus sein Können zeigte, wurde er vom damaligen Trainer Didi Constantini nicht verpflichtet.