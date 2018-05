Fan-Ansturm aus Liverpool vor CL-Finale in Kiew

Beide Teams werden von bis zu 17.000 Anhängern im Olympiastadion unterstützt. Aus Madrid waren allerdings 1.000 Tickets zurückgeschickt worden - auch wegen des Ärgers um die Hotelpreise. Die Kosten für ein Zimmer waren mitunter auf mehr als 1.000 Euro für eine Nacht in die Höhe geschnellt, was auch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin scharf kritisiert hatte. Die zurückgeschickten Karten waren in Kiew erneut in den Verkauf gegangen. Es könnten aber einige Plätze leer bleiben, teilte ein UEFA-Sprecher mit.