Fahrplan nach Europa: Was erwartet die fünf Bundesliga-Klubs?

Red Bull Salzburg

Anders als 2019, als der Meister fix in der Gruppenphase der Champions League war, müssen die Salzburger in dieser Saison ins Play-off. In diesem ist man gesetzt. Zu den möglichen Gegnern gehören alte Bekannte wie Dinamo Zagreb oder Roter Stern Belgrad, gegen die Österreichs Serienmeister in den bisher elf vergeblichen Qualifikationsversuchen gescheitert ist. In diesem Sommer findet das Play-off aber einen Monat später statt als üblich. Das sollte Salzburg entgegenkommen. Anders als alle anderen Qualifikationsrunden wird dieses in Hin- (22./23. 9.) und Rückspiel (29./30. 9.) ausgetragen. Ob mit oder ohne Zuschauer, ist noch offen. Ausgelost werden die Play-off-Partien am 1. September. Salzburg kann mit einem Startgeld von fast acht Millionen Euro kalkulieren.