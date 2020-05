Facharbeiter Marcel Koller

In den letzten beiden Jahren hat Koller keinen Klub betreut. Nach den Jobs in Köln - er gilt als Entdecker von Lukas Podolski - und Bochum galt seine Aufmerksamkeit der Betreuung von Schweizer Spielern und der Beobachtung von internationalen Partien.



Neu soll im ÖFB jedenfalls die Struktur werden. Personell und in den sportlichen Anschauungen sind Veränderungen angekündigt, der Einfluss von Sportdirektor Ruttensteiner wird ab jetzt ein größerer werden. Oder doch mehr Macht? Alles, was im Team vor sich geht, muss ihm der Trainer regelmäßig berichten.



Durchgehend soll die Spielphilosophie in allen Nachwuchs-Nationalmannschaften werden. Flexibel aber die jeweilige taktische Auslegung. Was immer das in der Praxis bedeuten mag. Aber auch darauf muss ab jetzt der Chef des A-Teams sein Augenmerk legen.



Mit welchem Trainerteam Koller sein erstes Länderspiel in der Ukraine (15. November) bestreitet, ist offen. Die Reise nach Aserbaidschan und Kasachstan macht er noch nicht mit. "Weil ich meine Übersiedlung nach Wien vorbereite." Auch das ist schließlich eine Bedingung im Anforderungsprofil.