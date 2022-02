FAC verpasste die Sensation im Cup-Viertelfinale

Der WAC hat am Freitag einen Selbstfaller zum Jahresauftakt erst in der Verlängerung vermieden. Gegen Zweitligist FAC mussten die Kärntner zuhause nach zwischenzeitlichem 0:1-Rückstand und Last-Minute-Ausgleich zum 2:2 noch in die Verlängerung ihres Cup-Viertelfinales, das sie dort schließlich mit 4:2 (2:2,1:1) für sich entschieden. Tai Baribo (35.), Dario Vizinger (46.), Thorsten Röcher (118.) und Adis Jasic (120.) sorgten für einen mühsamen, aber letztlich verdienten Sieg.

Der Klub von Trainer Robin Dutt erreichte nach 2015 und 2021 zum dritten Mal das Halbfinale. Der FAC, der als Tabellendritter in der 2. Liga um den Aufstieg kämpft, durfte nach Führung durch Joao Oliveira (20.) und dem 2:2 durch Daniel Rechberger (90.+7) zumindest mit der Sensation spekulieren, musste den Traum vom ersten Halbfinaleinzug seit 76 Jahren aber ad acta legen.

Stolperer vom Tormann

Der WAC agierte nach einer Winterpause ohne Neuverpflichtung personell genauso wie im letzten Ligaspiel im Dezember, musste allerdings Corona-bedingt auf Einsergoalie Alexander Kofler verzichten, der von Manuel Kuttin vertreten wurde. Der verursachte mit einem Stolperer schon in der zweiten Minute eine kleine Schrecksekunde samt direktem Freistoß im Strafraum, nach gut einer Viertelstunde schien der WAC aber in seine Favoritenrolle gefunden zu haben.

Just dann kam aber ein weiter, hoher Ball auf Stürmer Monsberger. Das Innenverteidiger-Duo Christoph Baumgartner und Luka Lochoshvili ließ sich bei einem hohen Ball in die Spitze düpieren, Monsberger nahm das Spielgerät gekonnt an und bediente Oliveira, der von der Strafraumgrenze einschoss. Das befeuerte die Courage der Gäste, die aggressiver wirkten, immer wieder den schnellen Weg nach vorne suchten und auf diese Weise das gefährlichere Team waren. So wie beim Solo von Monsberger, der aber am Abschluss scheiterte (27.).