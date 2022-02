Ex-Austria-Coach Peter Stöger wird TV-Experte bei Sky Sport Austria

Stöger wird unter anderem die Bundesliga und die Top-Spiele in der Champions League analysieren. "Wer mich kennt, weiß, dass Fußball mein Leben ist, und ich freue mich, dass ich mich als Sky Experte ab sofort wieder einbringen kann", so der Wiener, "Mit der entscheidenden Phase in der Bundesliga bzw. in der Champions League vor der Tür, gibt es für mich keinen besseren Zeitpunkt für den Einstieg."