Ex-Weltfußballer Ronaldinho bleibt in Paraguay länger in Haft

Der brasilianische Ex-Fußballstar Ronaldinho muss wegen seiner Einreise mit mutmaßlich gefälschten Pässen vorerst in Paraguay in Untersuchungshaft bleiben. Ein paraguayischer Richter lehnte einen Antrag von Ronaldinhos Anwälten ab, den 39-Jährigen auf Kaution freizulassen oder in Hausarrest zu überführen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Neue Beweise

Richter Gustavo Amarilla verwies auf die Schwere des Falles, neue Beweise sowie auf die Beteiligung von Beamten und Geschäftsleuten, die Ronaldinhos Aufenthalt in Paraguay ermöglicht haben sollen. Amarilla räumte ein, dass die Maßnahmen hart seien, jedoch liege es in seiner Verantwortung, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht unterbrochen würden, was seiner Ansicht nach der Fall sein könnte, wenn die Verdächtigen „aus dem Land fliehen“.