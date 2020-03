Davon gibt es heutzutage im Profi-Fußball nur noch wenige. Klassische Straßenkicker, die es trotz ihrem Hang zur Anarchie nach ganz oben geschafft haben. Ronaldo de Assis Moreira, weltweit unter dem Names Ronaldinho Gaucho bekannt, war so einer. Der Zauberer aus Porto Alegre machte eine großartige Karriere, gewann alles was man als Fußballer gewinnen kann und das obwohl - oder gerade weil - er sich oft nicht an die Regeln hielt.

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere 2015 machte er in diesem Stile weiter. Zuerst spielte er in Indien Futs­al, fei­erte ein ver­meint­li­ches Fuß­ball-Come­back in Kolum­bien und rührte dann die Werbetrommel für den umstrittenen Politiker Jair Bol­so­naro, der mitt­ler­weile Brasiliens Prä­si­dent ist. 2018 wurden der zweimalige Weltfußballer und sein Bruder Roberto Assis wegen Umweltverschmutzung verurteilt. Die beiden hatten in einem Schutzgebiet in ihrem Heimatort illegal eine Fischfalle gebaut. Nachdem sie die Geldstrafe in Höhe von 8,5 Millionen Dollar nicht beglichen hatten, zog der Oberste Gerichtshof Brasiliens ihre Pässe ein.

Nun wurden der ehemalige Star des FC Barcelona und sein Bruder in der Nähe der para­gu­ay­ischen Haupt­stadt Asun­cion festgenommen. Laut Angaben des para­gu­ay­ischen Innen­mi­nis­ters, seien die beiden mit gefälschten Rei­se­pässen unterwegs gewesen.