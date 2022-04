Ex-Teamspieler Christian Fuchs und der Traum von der NFL

Diesen Sonntag machte sich Fuchs aber auf den Weg nach Leicester. Dort wurde am Montag eine Statue von Vichai Srivaddhanaprabha im Stadion enthüllt. Der ehemalige Klubchef aus Thailand ist 2018 bei einem Hubschrauberunglück in der Nähe des Stadions gestorben, er hätte am Montag seinen 64. Geburtstag gefeiert.

Fuchs hat nach der EM 2016 seine Karriere im Nationalteam beendet. In seinem letzten Jahr in Leicester hat er den ÖFB noch einmal kontaktiert. „Ich habe mich angeboten, wenn wegen Coronafällen die Spieler ausgehen, dass ich kommen kann. Auch wenn es nur für den erweiterten Kader ist.“ Und die Antwort? „Bis heute hat mich Foda nicht angerufen.“ Und das wird wohl so bleiben.