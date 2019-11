Millionen-Investment: Ein Gefängnis für Christian Fuchs

Mit den Millionen an Pfund, die ihnen bezahlt werden, kann sich jeder durchschnittliche Premier-League-Fußballer kaufen, was immer er will. Schnelle Autos, riesige Häuser, luxuriöse Urlaubsreisen.

Oder ein Gefängnis.

Christian Fuchs hat sich für den Häfn entschieden. Der 33-jährige Niederösterreich ist aber auch kein durchschnittlicher Fußballer, er ist der umtriebigste und geschäftstüchtigste aktive Fußballer Österreichs.