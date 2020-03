Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt heuert bei PSV Eindhoven an

Seit Mitte August war Roger Schmidt ohne Job, nun hat der 52-Jährige einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der ehemalige Trainer von Red Bull Salzburg (2012 bis 2014), wo er in der Saison 2013/14 Meister und Pokalsieger wurde, coacht künftig in den Niederlanden. Wie am Mittwoch bekannt wurde, übernimmt Schmidt das Traineramt bei PSV Eindhoven. Er wird den Posten mit Beginn der nächsten Saison inne haben. Bis dahin bleibt Ernest Faber als Interimscoach tätig.

Dieser hatte im Dezember den ehemaligen Bayern-Profi Mark van Bommel abgelöst. " Roger Schmidt war immer unsere erste Wahl für den Trainerjob", sagte der Sportliche Leiter John de Jong. "Seit dem ersten Gespräch hatte ich ein sehr gutes Gefühl", so Schmidt, "Wir teilen die selbe Langzeit-Vision und die selbe Mission." Schmidt erhält bei PSV einen Zweijahresvertrag.