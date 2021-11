Ralf Rangnick soll Interimstrainer bei Manchester United werden

Ralf Rangnick soll laut einem Bericht neuer Trainer beim englischen Rekordmeister Manchester United werden. Nach Information von The Athletic wird der 63-Jährige, der lange als Sportdirektor bei Salzburg agierte und in der deutschen Bundesliga unter anderem RB Leipzig, die TSG Hoffenheim und den FC Schalke trainierte, das Amt interimsweise bis zum Saisonende übernehmen.

Darauf hätte sich Manchester United mit dem Coach geeinigt. Ein Berater Rangnicks sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag auf Anfrage: "An der Geschichte ist was dran."