Ex-Rapidler als Matchwinner: Traumtor von Grüll bei Bremen-Sieg
Beim 1:0-Erfolg der Bremer zu Hause gegen Union Berlin gelang dem Salzburger Marco Grüll ein sehenswerter Treffer.
Werder Bremen hat im Freitagspiel der deutschen Bundesliga dank des nächsten Treffers von Marco Grüll einen 1:0-Heimsieg gegen Union Berlin verbucht.
Der bereits am vergangenen Wochenende erfolgreiche Offensivmann schlenzte in der 72. Minute den Ball sehenswert und entscheidend ins Gehäuse.
Für den 27-Jährigen war es sein zweiter Saisontreffer. Werder zog nach dem dritten Sieg im achten Spiel damit an den harmlosen Berlinern vorbei.
