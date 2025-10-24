Fußball

Ex-Rapidler als Matchwinner: Traumtor von Grüll bei Bremen-Sieg

Marco Grüll im Trainingsdress von Werder Bremen
Beim 1:0-Erfolg der Bremer zu Hause gegen Union Berlin gelang dem Salzburger Marco Grüll ein sehenswerter Treffer.
24.10.25, 22:58
Werder Bremen hat im Freitagspiel der deutschen Bundesliga dank des nächsten Treffers von Marco Grüll einen 1:0-Heimsieg gegen Union Berlin verbucht. 

Der bereits am vergangenen Wochenende erfolgreiche Offensivmann schlenzte in der 72. Minute den Ball sehenswert und entscheidend ins Gehäuse.

Für den 27-Jährigen war es sein zweiter Saisontreffer. Werder zog nach dem dritten Sieg im achten Spiel damit an den harmlosen Berlinern vorbei.

