Ex-Rapid-Sportchef Bickel: "Man hat die Fans zu weit hineingelassen"

Erdbeben bei Rapid

Die Situation bleibt aber angespannt, am Sonntag äußerte sich auch der ehemalige Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel auf Sky zu Wort. "Ich bin auf der einen Seite völlig überrascht, welche Kreise das jetzt zieht", so Bickel, "Auf der anderen Seite ist es so, dass man sich immer gedacht hat, irgendwann muss es explodieren. Das geht so nicht. Dass es gleich ein solches Erdbeben gibt, hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten."