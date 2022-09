Nach frühem Schock: Rapid erkämpft 1:1 im Liga-Kracher bei Salzburg

Ein Punkt in Salzburg ist Balsam auf die in den letzten Wochen leidgeprüfte grün-weiße Seele. Nach sieben Liga-Niederlagen gegen Salzburg in Folge holte Rapid erstmals wieder einen Punkt. Auswärts ist das zuletzt 2017 gelungen. Die Hütteldorfer ließen sich beim Schicksalsspiel von Trainer Feldhofer auch von einem Fehlstart nicht beirren. Ob ihm das 1:1 seinen Job rettet, werden die nächsten Tage zeigen. Die Mannschaft hat mit ihrer Leistung in Salzburg jedenfalls ein klares Statement für den Trainer abgegeben.