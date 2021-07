Karriere

Gyuri Garics wurde am 8.März 1984 in Szombatheli (Ungarn) geboren. Im Alter von 14 Jahren wechselte er in den Nachwuchs von Rapid Wien und spielte bereits mit 18 in der Kampfmannschaft. 2005 wurde der Außenverteidiger mit den Hütteldorfern österreichischer Meister.

Im Sommer 2006 wechselte Garics zum SSC Neapel. Nach zwei Jahren folgte ein zweijähriges Gastpiel bei Atalanta Bergamo, ehe es ihn zum FC Bologna zog. Nach neun Jahren in der Serie A übersiedelte Garics für eine Saison in die deutsche Bundesliga zu Darmstadt, ehe er 2017 seine Karriere ausklingen ließ.

Garics spielte zwischen 2006 und 2016 41 Mal für die österreichische Nationalmannschaft und erzielte dabei zwei Tore.