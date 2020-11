Christian Fuchs: Eine Ballsaison zwischen Lust und Frust

Seit 22. Oktober stand er fünf Mal in der Startelf, drei Mal in der Europa League, zwei Mal in der Premier League. Alle fünf Spiele wurden gewonnen, Leicester kassierte ganze zwei Gegentore in den fünf Spielen. Am 18. Oktober war er nicht einmal im Kader gestanden, doch der Trainer stellte nach dem 0:1 gegen Aston Villa um. Christian Fuchs kam als Linksverteidiger ins Spiel, Leicester gewann gegen Luhansk 3:0. Im nächsten Spiel setzte Brendan Rodgers auf eine Dreierkette, in der stand Fuchs in der Startelf, Leicester gewann bei Arsenal 1:0.

„Die Freude am Fußball habe ich nie verloren. Der Trainer hat immer klar gesagt, was er von mir erwartet.“ Und das war die Rolle des Back-ups hinter dem jungen Eigenbauspieler Ben Chilwell. Nachdem der im Sommer zu Chelsea gewechselt war, stellte Rodgers den 22-jährigen James Justin als Linksverteidiger auf.