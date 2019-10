Ex-Juve-Star Marchisio wurde im eigenen Haus ausgeraubt

Claudio Marchisio steht unter Schock. In der Nacht auf Mittwoch wurden er und seine Frau Opfer eines Raubüberfalls. Vier maskierte Männer drangen in den Haus des 55-fachen italienischen Fußball-Nationalspielers in der Ortschaft Vinovo ein und forderten unter Androhung von Waffengewalt die Herausgabe von Schmuck und Bargeld.

Laut Auskunft von Marchisio waren die Räuber mit zwei Pistolen bewaffnet, der 33-Jährige leistete keinen Widerstand und folgte den Anweisungen. Die vier Männer konnten unerkannt entkommen und flüchteten mit dem Auto. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.