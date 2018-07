Ex-Juve-Manager: "Ronaldo hat bereits unterschrieben"

Die Anzeichen für einen Abschied Cristiano Ronaldos von Reald Madrid werden immer konkreter. So soll der portugiesische Superstar bereits bei Juventus Turin unterschrieben und auch den Medizincheck - in München - absolviert haben. Das sagte zumindest der ehemalige Juve-Manager Luciano Moggi in einer italienischen TV-Sendung: "Ich habe mit wichtigen Menschen gesprochen und Cristiano Ronaldo war schon beim Medizincheck für Juventus in München. Er hat bereits einen Vertrag beim italienischen Meister unterschrieben." Selbiges teilte Moggi auch via Twitter mit: "Meiner Meinung nach hat er bereits unterschrieben und ist in München gewesen."