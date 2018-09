Ex-Grazer in Graz: Eine Heimkehr mit Misstönen

Alar meint: „Es waren zwei schöne und erfolgreiche Jahre in Graz. Ich wollte damals nicht weg von Rapid und deshalb jetzt wieder zurück. Ob mich die Kritik berühren wird, kann ich vorher schwer abschätzen. Ich war noch nie das Feindbild.“ Ob er ein Tor bejubeln würde, meint er: „Keine Ahnung.“

Eindeutig antwortet Potzman: „Nein, ich würde nicht jubeln. Ich wünsche Sturm nach diesem Duell auch das Beste. Sie werden sich mit dem neuen Team sicher noch finden.“ Zum Empfang in Graz meint der bei Rapid bärenstarke Wiener: „Ich weiß nicht, ob was von den Fans kommen wird. Wir werden jedenfalls sehr selbstbewusst auftreten. Der Einzug in die Europa League gibt uns einen mentalen Boost.“

Dass der flexible Außenverteidiger für Rapid relativ leicht zu verpflichten war, hat auch Fredy Bickel überrascht. Als der Sportdirektor im Februar wegen möglichen Verhandlungen anfragte, hatte er kein Angebot zu überbieten – Potzmann hatte laut Bickel von Sturm noch keines vorgelegt bekommen.

Bei Alar war die Ablöse mit 600.000 Euro fixiert. Das angebotene Rapid-Gehalt wurde von Sturm noch in letzter Sekunde überboten. Aber da hatte der 28-Jährige bereits wegen der Dauer – bis Sommer 2022 – zugesagt. Und als Belohnung von den Wienern einen Bonus für die Unterschrift erhalten.