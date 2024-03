Warum Ex-Austrianer Patrick Pentz in Kopenhagen endlich aufblüht

Titelanwärter

Der ohnehin stets grinsende Pentz hat wieder gut lachen, weil er nach seinen Post-Austria-Ausflügen zu Reims und Leverkusen wieder Nummer 1 bei seinem Klub ist, Bröndby Kopenhagen, derzeit Tabellenzweiter Dänemarks, nur einen Zähler hinter Leader Midtjylland. Endlich spielt er um einen Titel. „Aktuell ist es ein Dreikampf. In den vergangenen fünf Spielen haben wir nur zwei Punkte hergegeben, schon wurden wir überholt. Niemand lässt derzeit Punkte liegen.“ Demnächst folgen die direkten Duelle, in denen sich die Meisterschaft entscheiden wird. „Eine coole Phase, auch für mich. Der Titel ist ein absolutes Ziel, die Leute leben hier den Fußball und den Verein so richtig. Nach Siegen wird ausgelassen gefeiert.“ Wie könnte sich dann erst der Meistertitel anfühlen?

Bröndby hat in Dänemark eine riesige Fangemeinschaft. Anfeuern steht im Vordergrund, Beschimpfungen des Gegners sind eine Randerscheinung. Die Vorfälle rund ums Wiener Derby sprachen sich bis Kopenhagen durch. „Ich wurde von den Kollegen gefragt, was da in Wien so los ist“, grinst der Ex-Austrianer.

Pentz genießt das Leben in Kopenhagen, die nordische Mentalität und vor allem das Radfahren. „In dieser Stadt haben die Radfahrer eindeutig Vorrang vor den Autofahrern. Die bleiben im Zweifelsfall stehen. Das kennt man aus Wien beispielsweise nicht so“, sagt der 27-Jährige. Pentz tritt in Kopenhagen selbst stets in die Pedale, nur zum Training fährt er mit dem Auto.