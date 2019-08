Ex-Austrianer erreichen mit Dinamo Zagreb die Champions League

Nach der Pause war die Partie dann ausgeglichener. In der 71. Minute fiel dann die Entscheidung: Der Bosnier Amer Gojak, der erst kurz zuvor eingewechselt worden war, erzielte mit einem wunderschönen Weitschuss den Ausgleich und schoss die Zagreber in die Gruppenphase. Sowohl Dilaver als auch Leovac sahen die Gelbe Karte. Dinamo ist bei der Auslosung der Gruppenphase der Champions League am Donnerstag (18 Uhr) im dritten Topf und kann deshalb nicht auf Österreichs Meister Salzburg treffen.

Salzburg-Schreck Roter Stern Belgrad hat auch die Hürde Young Boys Bern genommen und steht erneut in der CL-Gruppenphase. Wie vor einem Jahr gegen den österreichischen Meister, damals endeten die Spiele 0:0 in Serbien und 2:2 in Österreich, kamen die Belgrader im Play-off ohne Sieg weiter. Gegen den Schweizer Meister reichte nach einem 2:2 in Bern am Dienstag ein 1:1-Remis im Rückspiel. Roter Stern könnte übrigens in der Gruppenphase auf Salzburg treffen, ist man doch bei der Auslosung nur in Topf 4.