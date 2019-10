Ex-Austrianer Dilaver: ÖFB zeigte kein Interesse, Bosnien schon

Sechs - so viele Champions-League-Auftritte haben nur wenige österreichische Kicker vorzuweisen. Allein in dieser Saison werden wohl vier weitere für Emir Dilaver dazukommen. Zumindest vier weitere, denn so wie Dinamo Zagreb im Moment spielt, ist dem kroatischen Champion in einer Gruppe mit Manchester City, Schachtar Donezk und Atalanta Bergamo durchaus der Aufstieg in die K.o.-Phase zuzutrauen.

Der ehemalige Austrianer ist in der von Nenad Bjelica trainierten Mannschaft ein Leistungsträger geworden. In der Sky-Sendung "Die Abstauber" erzählte der 28-Jährige von der Harmonie zwischen ihm und dem Coach. "Meine Beziehung zu ihm ist freundschaftlich. Aber ich habe auch riesen Respekt vor ihm als Coach. Wenn man das auf den Platz bringt, was er will und auch sein Herz auf den Platz bringt, dann kann man von ihm alles haben. Und er hat das bei mir alles gesehen", huldigte der 28-Jährige Bjelica, der ihn auch in ihrer gemeinsamen Austria-Zeit zum Stammspieler machte. "Ich habe selten so etwas gesehen bei einem Trainer, dass er so gut auf die Mannschaft einwirken kann, so gut mitfühlen kann und dass er wirklich die Mannschaft motivieren kann. (...) Er ist für mich der perfekte Trainer. Ich habe nie etwas Besseres gesehen."