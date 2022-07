Europeada: Südtirol und Team Koroška holen den Europameistertitel

Es war ein fast perfekter Finaltag für die Gastgeber, denn im Männer-Finale waren die Kärntner Slowenen ebenfalls nahe am Titel dran. Doch am Ende siegten – wieder – die Südtiroler. Nach der Europeada in der Schweiz 2008, in Deutschland 2012 und in Südtirol 2016 nahm die deutschsprachige Minderheit aus Italien wieder die Trophäe mit nachhause.