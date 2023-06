Europacup-Entscheidung vertagt: Remis zwischen Lustenau und Austria

Salzburg, Sturm, der LASK und Rapid haben ihre Europacupplätze in der Tasche. Der fünfte Starter wird zwischen der Wiener und der Lustenauer Austria ermittelt. Und nach dem ersten Play-off-Durchgang ist noch nichts passiert: Das Hinspiel in Vorarlberg endete mit einem 1:1.

Es war eine umkämpfte Partie ohne Highlights, dafür mit umso mehr Effizienz. Die erste Chance im Spiel endete in einem Torjubel – und zwar für die Gastgeber. Yadaly Diaby, Leihspieler von Lustenaus Partnerklub Clermont in Frankreich, setzte sich auf der rechten Seite gegen Meisl durch und spielte auf für Lukas Fridrikas, der im Rückraum von Ranftl sträflich alleine gelassen worden war – 1:0 durch den Sohn einer Austria-Legende. Es war das 15. Saisontor von Fridrikas, der Lustenau am Montag durch seinen Treffer zum 2:1-Sieg gegen den WAC in dieses Play-off geschossen hatte.

