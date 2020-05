Von Celtics Ruhm und Glanz ist wenig über

Ein bisschen skurril mutet das Ganze dann ja schon an. Da streben die Schotten dieser Tage zu Hunderttausenden die Loslösung von Großbritannien und die Unabhängigkeit an und schreiten daher am Donnerstag auch zum brisanten Referendum, und was haben die schottischen Fußball-Traditionsteams im Sinn?

Genau das Gegenteil.

Lieber gestern als heute würden die beiden längst auf Normalmaß gestutzten Großklubs aus Glasgow, Celtic und Rangers, der heimischen Liga den Rücken kehren und den Doppelpass mit dem großen Bruder pflegen.

Nur die Teilnahme an der Premier League, so versichern die Verantwortlichen beider Vereine glaubhaft, könne den ehemals so ge- und beachteten schottischen Fußball wieder zu altem Glanz verhelfen. "Durch die Entwicklung bei den Fernsehgeldern ist in den letzten zwanzig Jahren in Europa die Kluft zwischen den Topvereinen und dem Rest immer größer geworden", erklärt Celtic-Boss Peter Lawwell. "Wir müssen Lösungen finden, um diese Lücke zu schließen."