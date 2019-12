Europa League: Viele Bekannte warten auf Salzburg und LASK

Es ist der letzte Lostag 2019 im europäischen Fußball: Heute, Montag, werden in der UEFA-Zentrale in Nyon (SUI) die ersten K.-o.-Runden in den beiden Europacupbewerben ausgelost: ab 12 Uhr das Achtelfinale der Champions League, eine Stunde später das Sechzehntelfinale der Europa League – und das mit doppelter österreichischer Beteiligung.

Sowohl Salzburg (als einer der vier besten Gruppendritten der Champions League) als auch der LASK (als Gruppensieger der Europa League) gehören zu den insgesamt 16 Gesetzten. Österreichs Serienmeister kann auf alle 16 Ungesetzten treffen, die Linzer auf alle außer Gruppengegner Sporting aus Portugal.

Der KURIER stellt die anderen möglichen Gegner vor ...

Das schnelle Wiedersehen

Beide Bundesliga-Klubs haben in diesem Jahr mit dem FC Brügge ihre Erfahrungen gemacht: Salzburg gute, der LASK weniger gute. Die Linzer scheiterten erst Ende August im Champions-League-Play-off am belgischen Traditionsklub, verlor beide Spiele knapp (0:1, 1:2). Die Salzburger konnten Brügge hingegen im Februar ausschalten. Im Sechzehntelfinale der Europa League gab es nach einer 1:2-Auswärtsniederlage einen ganz klaren 4:0-Heimsieg.