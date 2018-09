Europa League: Und am Ende gewinnt Red Bull

Interessant: Von jenen Spielern, die vor dreieinhalb Jahren eingesetzt wurden, sind heute nur noch vier bei Salzburg (Ulmer, Leitgeb, Ramalho, Minamino). Ebenfalls vier damalige Salzburger stehen nun im Kader von Leipzig ( Gulacsi, Sabitzer, Ilsanker, Laimer). Und auch bei RB sind nur noch vier Spieler (Demme, Klostermann, Forsberg, Poulsen) dabei, die schon einst für den deutschen Red-Bull-Klub gespielt haben.

Während die Trainer von damals, Adi Hütter (Salzburg) und Alexander Zorniger (Leipzig), ziemlich lange nicht mehr in Amt und Würden sind, ist der damalige Strippenzieher im Red-Bull-Fußball-Imperium noch immer dabei. Im Trainingslager in Katar war Ralf Rangnick noch Sportchef von beiden Vereinen, mittlerweile ist er das nur noch in Leipzig.