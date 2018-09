Ralf Rangnick: Der Reibebaum im Bullenstall

Für Ralf Rangnick ist es eine Begegnung mit der eigenen Vergangenheit, das Gastspiel von Red Bull Salzburg bei RasenBallsport Leipzig zum Europa-League-Gruppenstart am Donnerstag (21 Uhr, live Puls4). Für den RB-Coach selbst ist es ein „spezielles Spiel, weil ich drei Jahre dort viel aufgebaut habe“.

Von 2012 bis 2015 war der Deutsche für die sportlichen Belange in Salzburg verantwortlich. Er legte die Basis für vieles, was den Erfolg des Serienmeisters ausmacht. Und trotzdem: Kein anderer Ex-Funktionär polarisiert bei den Fans so wie Rangnick.

Gekommen ist er vor sechs Jahren eher zufällig. Eigentlich sollte Rangnick ja das Traineramt übernehmen, nachdem Ricardo Moniz, der Salzburg zum ersten Doublegewinn geführt hatte, in einer Kurzschlusshandlung zurückgetreten war.

Doch Rangnick wollte den Trainerjob nicht. Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz machte ihn zum Sportchef – von Salzburg, aber auch von Leipzig, dem deutschen Konzernklub. Mit ihm begann ein neues Zeitalter. Der Spielstil, den der aus der 2. deutschen Liga geholte Trainer Roger Schmidt mitprägte, war revolutionär. Mit Offensivpressing wurde Salzburg in der Fußballwelt zu einer Marke. Die Mannschaft wurde extrem verjüngt und in der Akademie sehr vieles verändert.

Für einiges, was Rangnick damals ankündigte, war er belächelt worden: Etwa, als er als eines seiner Ziele formulierte, Spieler um zweistellige Millionenbeträge zu verkaufen. Das ist mittlerweile die Regel. Salzburg kann es sich nun sogar leisten, ein 15-Millionen-Angebot von Napoli für Stefan Lainer auszuschlagen.

Zwei Meistertitel, zwei Cupsiege und zwei Europa-League-Gruppensiege, aber auch drei Mal Scheitern in der Champions-League-Qualifikation – so lautet die sportliche Bilanz Rangnicks in seinen drei Salzburg-Jahren.

Im Sommer 2015 war Schluss. Einerseits vertrug sich Rangnicks Doppelfunktion nicht mit den UEFA-Wettbewerbsregeln, ein gleichzeitiges Antreten von Salzburg und Leipzig im Europacup wäre unmöglich gewesen. Andererseits war der Arbeitsaufwand nicht zu schaffen, er übernahm ja bei Leipzig auch den Trainerjob.