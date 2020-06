Salzburgs Gastspiel bei einer Legende

Rod Stewart ist kein Einzelphänomen. Der Klub hat 400 Fanklubs in 70 Ländern – von Australien über Japan und Südkorea bis Kenia. Allein in den USA gibt es eine Million organisierte Celtic-Anhänger, in beinahe der Hälfte der 50 Bundesstaaten sind Fanklubs registriert.

Gegründet wurde der Klub im November 1887 von Bruder Walfrid. Der aus Irland stammende Mönch lukrierte mit dem Klub Geld für die verarmte Bevölkerung im Glasgower East End, in dem großteils irische Einwanderer wohnten.

Die Klubfarbe Grün-Weiß ist heute nicht die einzige Verbindung zu Irland, zu jedem Heimspiel reisen Hunderte Fans von der grünen Insel nach Glasgow an.

Drei Viertel der Celtic-Fans sind bekennende Katholiken. Aber im Gegensatz zum Stadtrivalen Rangers, bei dem noch bis 1989 ausschließlich protestantische Fußballer beschäftigt waren, spielten bei Celtic immer Spieler aller Konfessionen.

Trainer Jock Stein, der Celtic zum größten Erfolgen der langen Klubgeschichte führte, war Protestant. 13 Jahre (1965 bis 1978) betreute er den Klub. 1967 gewann Celtic als erster Klub, der nicht aus Südeuropa kam, den Meistercup, den Vorläufer der Champions League.

Celtics Fanbasis ist groß. 80.000 Anhänger waren 2003 in Sevilla, als der 45-fache schottische Meister im UEFA-Cup-Finale gegen Porto spielte. Celtic verlor 2:3 nach Verlängerung, aber die Fans machten den Abend zu einem unvergesslichen und erhielten für ihr Verhalten den Fairnesspreis der FIFA.

Für viele Prominente aus dem Showbusiness gehört es zum guten Ton, sich einmal in einem Celtic-Dress fotografieren zu lassen. Einige sind aber auch echte Fans wie Rod Stewart – etwa die schottischen Hollywood-Stars James McAvoy ("X-Men") und Gerard Butler ("300"). McAvoy träumt davon, einmal die Celtic-Legende Jimmy Johnstone in einem Film zu spielen. Butler war als Jugendlicher Stammgast auf "The Jungle", der berüchtigten Fantribüne im Celtic Park.