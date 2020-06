Salzburg kämpft um Gruppensieg

Die Pflicht hat Salzburg in der Europa League erfüllt – und das auch noch so schnell, wie es möglich war: Nach vier von sechs Spielen steht Österreichs Meister in Gruppe D als einer der beiden Aufsteiger in die erste K.-o.-Runde fest.

Und trotzdem: Der heutige Flug nach Glasgow ist alles andere als ein Betriebsausflug. Gegen Celtic geht es am Donnerstag (21.05 MEZ, live ORFeins, Sky Sport) um viel mehr als nur die sportliche Ehre. "Unser Ziel ist es, in Schottland zu gewinnen und die Gruppe als Erster zu beenden", sagt Trainer Adi Hütter. Gelingt ein Auswärtssieg im Celtic Park steht Salzburg als Gruppensieger fest.

Ist es aber nicht egal, ob Salzburg Erster oder Zweiter wird, wo doch beide Ränge den Aufstieg garantieren?

Nein, ist es nicht.

Der Gruppensieg ist aus folgenden Gründen wichtig: