Rapid: Sonderlob für entfesselten Schaub

Rapids Einzug in die Gruppenphase der Europa League ist nicht viel mehr als ein Formalakt. Der 4:0-Auswärtssieg der Hütteldorfer am Donnerstag gegen AS Trencin lässt so gut wie keine Zweifel am Weiterkommen offen, die offizielle Besiegelung wird in einer Woche im Play-off-Rückspiel im Allianz Stadion erwartet.

Dass die Fronten schon nach der ersten Partie klar abgesteckt sind, lag zu einem großen Teil an Louis Schaub. Der ÖFB-U21-Teamspieler glänzte in Zilina mit einem Triplepack, hält damit nach 23 Europacup-Partien für Rapid bei 15 Treffern und hat in den acht Pflichtspielen in dieser Saison ebenso viele Tore erzielt.

In den jüngsten vier Matches traf er gleich sieben Mal ins Schwarze. "Es läuft gerade richtig gut für mich. Ich hoffe, ich kann das die ganze Saison konstant zeigen", erklärte Schaub. Die Gründe für die Leistungsexplosion dürfte der 21-Jährige kennen, verraten wollte er sie allerdings nicht. "Seit dem Sommer habe ich in vielen Bereichen etwas verändert. Doch was genau, das behalte ich für mich."