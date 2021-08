Trotz Niederlage und Slapstick-Tor: Rapid steht im EL-Play-off

Sturm Graz gegen NS Mura

Sturm Graz bekommt es indes im Play-off mit dem slowenischen Vertreter NS Mura zu tun. Nach einem 0:0 im Hinspiel setzte sich der Klub aus Murska Sobota am Donnerstag beim litauischen Meister Zalgiris Vilnius mit 1:0 durch, den entscheidenden Treffer erzielte Ziga Kous bereits in der 14. Minute.

Das Hinspiel in der letzten Quali-Runde vor der Gruppenphase steigt am Donnerstag kommender Woche in Slowenien, das Retourmatch am 26. August in Graz.