EL-Qualifikation live: So steht es bei Famagusta gegen Rapid Wien

Der Aufstieg ins Play-off der Europa League ist für Rapid zum Greifen nahe. Nach dem 3:0-Erfolg im Allianz Stadion haben die Hütteldorfer vor dem Rückspiel gegen Anorthosis Famagusta in Larnaka am Donnerstag-Abend (19.00 Uhr/live ORF eins) alle Trümpfe in der eigenen Hand. "Wir fliegen mit einem sehr guten Gefühl nach Zypern, haben uns mit dem 3:0 eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen, wo wir das Heft in der Hand haben", sagte Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic.