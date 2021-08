EL-Play-off live: So steht es bei Sturm Graz gegen NS Mura

Für Sturm Graz liegt das Ticket für die Gruppenphase der Europa League griffbereit. Nach dem 3:1-Erfolg bei NS Mura haben die Steirer am Donnerstag-Abend (21 Uhr/live ORF 1) im Play-off-Rückspiel in der eigenen Merkur Arena alle Trümpfe in der Hand. Ein Aufstieg würde eine lange Durststrecke beenden, wäre es doch die erste Teilnahme an der Europa League sowie auch an einer europäischen Gruppenphase seit dem Herbst 2011.