Nach Final-Niederlage: Mourinho lässt Zukunft offen

Mendilibar freute sich über „die größte Trophäe, die ich je gewonnen habe“. Der 62-Jährige dankte seinem Torhüter Yassine Bono dafür, dass er im Elferschießen einen Schuss abgewehrt habe. Marokkos Teamtorhüter verwies darauf, dass er auch am zweiten Fehlschuss der Römer an die Stange noch dran gewesen sei. Romas Pechvogel war am Ende Gianluca Mancini. Der Verteidiger traf zunächst unglücklich zum 1:1 ins eigene Tor und wuchtete den Ball in der Entscheidung mit einem Elfer genau in die Mitte auf den Fuß von Bono.