Finalsieg gegen AS Roma: Sevilla gewinnt die Europa League

In der Verlängerung ließen beide Mannschaften die Vorsicht walten und suchten ihr Heil in der Defensive. Das Match wurde zu einem Abnützungskampf, immer wieder lagen Spieler verletzt am Boden, die Verlängerung ging deshalb in die Verlängerung. In Minute 131 landete ein Kopfball von Roma-Abwehrchef Smalling an der Latte.

Im Elfmeterschießen präsentierten sich die Sevilla-Spieler nervenstärker. Die Roma-Verteidiger Mancini und Ibanez scheiterten, Montiel verpasste für Sevilla die Entscheidung. Der Elfmeter musste aber wiederholt werden, weil sich der Roma-Tormann zu früh bewegt hatte. Im zweiten Anlauf machte Montiel den siebenten Europacupsieg von Sevilla perfekt.