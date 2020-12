Europa League live: So steht es bei Arsenal gegen Rapid

Rapids Gastspiel in der Europa League am Donnerstag-Abend (21.00 Uhr MEZ/live DAZN) bei Arsenal sorgt in den britischen Medien für deutlich mehr Schlagzeilen, als dies bei einem Duell zwischen einem englischen Klub und einem heimischen Bundesligisten üblich ist. Grund dafür ist nicht die sportliche Brisanz, sondern die Tatsache, dass es sich dabei um die erste Bewerbspartie eines Premier-League-Vereins mit Zuschauern seit Pandemie-Beginn handelt.