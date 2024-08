Schwacher Auftritt: Der LASK muss nach magerem 1:1 noch zittern

Doppelt bitter ist das Resultat, weil der LASK die erste Hälfte dominierte. Mit den ersten zwei guten Chancen, beide vergeben durch Usor aus aussichtsreichen Positionen, näherte man sich an und setzte den rumänischen Gegner unter Druck.

Am Ende des Europacupabends konnte der LASK nicht zufrieden sein mit dem 1:1 im Hinspiel gegen FCSB aus Bukarest. Immerhin geht es um den Einzug in die neue Ligaphase der Europa League mit acht Spielen.

Lawal fehlte verletzt

So einen hatte Berisha bei einem Fehlpass, den Edjouma nicht nützen konnte. Goalie Siebenhandl, kurzfristig für den beim Aufwärmen verletzten Lawal eingesprungen, rettete.

Allerdings nicht knapp vor der Pause, als die Abwehr zu lasch agierte, Miculescu viel zu leicht zum 1:1 einköpfeln konnte (46.). Nicht nur die 10.650 Zuschauer verfielen in eine Schockstarre.

Die Linzer verjuxten also leichtfertig die Führung und holten die Rumänen damit zurück ins Spiel. Denn Bukarest agierte plötzlich selbstbewusst und aggressiv, ging robust in die Zweikämpfe und brach damit den Fluss im Linzer Spiel. Als auch noch Zulj verletzt den Platz verlassen musste, wirkte der Vortrag des LASK zerfahren, mit zu wenig Bewegung und Spiel in die Tiefe.