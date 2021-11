EL-Duell bei Real Sociedad: Sturm Graz setzt auf die Hoffnung

Es winkt der Aufstieg

In der Conference League winkt dem LASK, der per Flugzeug nach Klagenfurt angereist ist, schon vor den Spielen der vierten Runde der Aufstieg. Gelingt gegen den armenischen Vertreter FC Alaschkert am Donnerstagabend (18.45 Uhr/live Sky) ein voller Erfolg, würde das Überwintern im Europacup bei einem gleichzeitigen Sieg von Spitzenreiter Maccabi Tel Aviv gegen HJK Helsinki fixiert sein.