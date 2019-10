EURO 2020: Wer ist dabei, wer zittert noch um ein Ticket?

Gruppe F:

Am Wochenende hat es für Spanien nach einem späten 1:1 in Oslo nicht geklappt, am Dienstag reichte dann doch ein Pünktchen bei einem erneuten 1:1, diesmal in Schweden. Der Weltmeister von 2010 ist zwei Runden vor Schluss nicht mehr aus den Top zwei zu verdrängen. Schweden liegt fünf Punkte und Rumänien nach dem Heim-1:1 gegen Norwegen sechs Punkte hinter dem Tabellenführer. Da die beiden ersten Verfolger in der kommenden Runde am 15. November noch ein direktes Duell absolvieren, kann Spanien (spielt daheim gegen Malta) nur noch von maximal einem Team überholt werden.