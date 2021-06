Österreichs Nationalteam startet am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF 1) in die EM. Auftaktgegner in Bukarest ist Nordmazedonien. Die Österreicher gelten trotz ihrer jüngsten Torflaute als Favorit. Ein Sieg wäre nicht nur der erste der ÖFB-Geschichte bei einer EM-Endrunde, er würde auch die Tür ins Achtelfinale bereits weit aufstoßen. Weitere Gruppengegner sind die Niederlande und die Ukraine. Der erstmalige Einzug in die K.o.-Phase ist Österreichs erklärtes Ziel.