Erstmals ist vor dem Saisonstart Ladenschluss auf der Insel

Neben Arnautovic, der gleich zum Auftakt am Sonntag an der Anfield Road von Liverpool gastiert, sind vier weitere Österreicher in Englands Topliga engagiert. Innenverteidiger-Routinier Sebastian Prödl geht in seine vierte Spielzeit bei Watford. Unter Trainer Javi Gracia war der 1,94-m-Mann bis zu einer Lebensmittelvergiftung am Saisonende gesetzt. Landsmann und Teamkollege Daniel Bachmann bekam im Tor mit Ben Foster (35) einen Routinier vor die Nase gesetzt, auch der inzwischen 37-jährige Stammtorhüter Heurelho Gomes ist noch da.

Zum Auftakt fordern die "Hornets" am Samstag Brighton and Hove Albion mit Ex-ÖFB-Teamspieler Markus Suttner. Der Linksverteidiger wird sich mit seinem Verein auf den Kampf um den Klassenerhalt einstellen müssen. Christian Fuchs peilt in seiner Abschiedssaison in England mit Leicester, dem Meister von 2016, einen Top-Ten-Platz an.

Die "Foxes" läuteten bereits im Vorjahr die Saison ein: Damals gab es ein spektakuläres 3:4 gegen Arsenal. Heuer gegen die "Red Devils" von Mourinho dürfte Leicester ohne die nicht fitten WM-Starter Maguire und Jamie Vardy auflaufen, dafür aber mit Fuchs: Mit Ben Chilwell fehlt sein größter Konkurrent links hinten wegen einer Knöchelverletzung.