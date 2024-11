Erstes Training von Ilzers Nachfolger-Team: Ein Hungriger, aber kein Honigdachs

Das neue Trainingsduo muss sonst aber das alte Gespann Christian Ilzer/Uwe Hölzl nicht kopieren. Obwohl auch jetzt der „Co“ lauter ist. „Michael ist der etwas impulsivere Typ als ich“, sagt Säumel. Das war auch im Youth-League-Team, in dem Thomas Hösele als Trainer folgt, so, wo die beiden noch beim 3:2-Sieg in Dortmund das Zepter schwangen. Madl will aber kein zweiter Hölzl werden. „Den Honigdachs werde ich nicht machen.“